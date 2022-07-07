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Происшествия7 июля 2022 9:42

В Киреевске Тульской области росгвардейцы задержали мужчину, обокравшего магазин

Они заметили злоумышленника на улице и опознали по имеющейся ориентировке
Источник:kp.ru
В Киреевске Тульской области росгвардейцы задержали мужчину, обокравшего магазин

В Киреевске Тульской области росгвардейцы задержали мужчину, обокравшего магазин

Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который обокрал один из сетевых магазинов города.

Всем патрулям была выдана ориентировка на злоумышленника, который украл товары и скрылся с места преступления. В результате росгвардейцы, патрулировавшие улицы, заметили подозрительного мужчину, внешность которого была схожа с описанием в ориентировке.

Задержанным оказался 23-летний мужчина, которого передали сотрудникам полиции.