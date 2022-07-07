В Киреевске Тульской области росгвардейцы задержали мужчину, обокравшего магазин Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который обокрал один из сетевых магазинов города.

Всем патрулям была выдана ориентировка на злоумышленника, который украл товары и скрылся с места преступления. В результате росгвардейцы, патрулировавшие улицы, заметили подозрительного мужчину, внешность которого была схожа с описанием в ориентировке.

Задержанным оказался 23-летний мужчина, которого передали сотрудникам полиции.