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Общество7 июля 2022 9:21

Посетить Тульские Кондуки теперь можно только платно: от 100 до 500 рублей за въезд

Нововведения начали действовать с 5 июля
Источник:kp.ru
Посетить Тульские Кондуки теперь можно только платно: от 100 до 500 рублей за въезд

Посетить Тульские Кондуки теперь можно только платно: от 100 до 500 рублей за въезд

Фото: Алексей ФОКИН

С 5 июля въезд на территорию Кондуков в Тульской области стал платным, сообщает администрация Узловского района. Размер оплаты будет зависеть от того, кто и на каком транспорте въезжает.

Так, больше всего за въезд должны платить за въезд грузовиков, микроавтобусов, автобусов, пассажирской «ГАЗели» - 500 рублей. В 300 рублей обойдется проезд водителям внедорожников, кроссоверов, пикапов, минивенов, лимузинов.

Для легкового транспорта стоимость проезда составит 200 рублей, а на мототехнике - мопедах, мотоциклах, квадроциклах и мотовездеходах - можно въехать за 100 рублей.