Посетить Тульские Кондуки теперь можно только платно: от 100 до 500 рублей за въезд Фото: Алексей ФОКИН

С 5 июля въезд на территорию Кондуков в Тульской области стал платным, сообщает администрация Узловского района. Размер оплаты будет зависеть от того, кто и на каком транспорте въезжает.

Так, больше всего за въезд должны платить за въезд грузовиков, микроавтобусов, автобусов, пассажирской «ГАЗели» - 500 рублей. В 300 рублей обойдется проезд водителям внедорожников, кроссоверов, пикапов, минивенов, лимузинов.

Для легкового транспорта стоимость проезда составит 200 рублей, а на мототехнике - мопедах, мотоциклах, квадроциклах и мотовездеходах - можно въехать за 100 рублей.