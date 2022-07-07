Почти 800 туляков не проверили вовремя газовые счетчики Фото: Алексей ФОКИН

На 1 июля в Туле почти 800 абонентов, использующих отопительное газовое оборудование, не прошли поверку приборов учета газа. Газовая компания заблаговременно информирует всех абонентов о необходимости поверки счетчиков: на ежемесячных квитанциях размещается предупредительная надпись в течение 6 месяцев вплоть до истечения срока. А за месяц до истечения срока поверки в адрес абонента по почте направляется персональное уведомление.

Согласно законодательству, если абонент просрочил поверку,то за газ ему начинают начислять оплату по усредненным нормативам, нередко это приводит к тому, что сумма оплаты становится выше привычной, особенно актуально это становится с наступлением отопительного сезона при применении нормативов на отопление жилых помещений. Такие начисления начинаются с 1 октября.

Поэтому у абонентов еще есть время провести поверку приборов учета газа. Провести поверку можно следующими способами:

• обратиться в специализированную организацию, с которой у абонента заключен договор о техническом обслуживании, для демонтажа счетчика с последующим его предоставлением в органы Росстандарта для поверки;

• сделать заявку в специализированную организацию, с которой у абонента заключен договор о техническом обслуживании на выполнение совместной работы с представителями Росстандарта по поверке счетчика на дому без его демонтажа;

• приобрети новый счетчик аналогичный установленному и обратиться в специализированную организацию для замены счетчика с истекшим сроком поверки на новый счетчик.