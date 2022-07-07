Из Тульской области за первое полугодие 2022 года уехали больше 9 тысяч человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным Туластата, на 1 января 2022 года в Тульской области проживали 1 432 570 человек, в Туле — 529 767 человек. Однако за первое полугодие 2022 года Тульскую область покинули 9 193 человек, а приехали сюда для постоянного проживания 7 635 человек. Соответственно, миграционная убыль населения региона составила 1 558 человек.

Чаще всего люди уезжали в феврале, марте и апреле; в общей сложности за эти три месяца регион покинули более 7000 человек.

За это же время в 4,6 раза увеличился обмен жителями со странами СНГ. Больше всего мигрантов приехали из Таджикистана – 21,7%. Второе место за Украиной — 21,6%, затем идут Армения – 18,8%, Узбекистан – 10,2%, Молдова – 8,0%.