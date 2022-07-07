В Тульской области восстановили уникальную Николаевскую колокольню в Веневе (Фото Дениса Махеля).

В Венёве тульской области завершились работы по восстановлению объекта культурного наследия Николаевской колокольни, которые начались в 2016 году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Сегодня Николаевская колокольня – это действующий объект. На первом этаже расположен молельный зал, на ярусах выше – музей, смотровая площадка и звонница.

В целом в Веневе проведена комплексная работа по восстановлению исторического ядра города. Благоустроена территория, построен сквер с туристско-информационным центром и выставочным залом. Завершается проектирование краеведческого музея - одного из старейших гражданских зданий XVII века.