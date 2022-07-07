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Общество7 июля 2022 8:29

В Тульской области восстановили уникальную Николаевскую колокольню в Веневе

Высота колокольни составляет 77 метров, в ней расположены молельный зал, музей, смотровая площадка и звонница
Источник:kp.ru
В Тульской области восстановили уникальную Николаевскую колокольню в Веневе (Фото Дениса Махеля).

В Тульской области восстановили уникальную Николаевскую колокольню в Веневе (Фото Дениса Махеля).

В Венёве тульской области завершились работы по восстановлению объекта культурного наследия Николаевской колокольни, которые начались в 2016 году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Сегодня Николаевская колокольня – это действующий объект. На первом этаже расположен молельный зал, на ярусах выше – музей, смотровая площадка и звонница.

В целом в Веневе проведена комплексная работа по восстановлению исторического ядра города. Благоустроена территория, построен сквер с туристско-информационным центром и выставочным залом. Завершается проектирование краеведческого музея - одного из старейших гражданских зданий XVII века.