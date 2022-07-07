Тульский филиал РАНХиГС приостановил прием студентов на первый курс Фото: Алексей ФОКИН

Филиал РАНХиГС, действующий в Туле, временно перестал принимать заявки тульских абитуриентов на поступление на первый курс. Об этом сообщил телеграм-канал «т а к и ж и в е м».

По имеющейся информации, в этом году у них набора на первый курс не будет, особо желающим предлагают подать документы в Москву.

К сожалению, причины такого решения не называются, часть СМИ связывают это с недавним задержанием и отстранением от работы в Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки ректора РАНХиГС Владимира Мау: он был направлен под домашний арест по обвинению в крупном хищении.