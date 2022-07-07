В Туле на улице Белкина из горящего дома вывели 13 человек Фото: материалы пресс-служб

Вечером накануне, 6 июля в 21:06, в Туле на улице Белкина произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На место происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Им удалось справиться с открытым огнем за 14 минут, в процессе из горящего дома эвакуировали 10 человек, в том числе 1 ребенка. Также звено газодымозащитной службы спасло 2 человек. Никто из людей не пострадал.

В результате происшествия в коридоре сгорела мебель. Причина пожара устанавливается.