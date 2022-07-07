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Происшествия7 июля 2022 6:42

В Туле на улице Белкина из горящего дома вывели 13 человек

Никто из людей при пожаре не пострадал, в доме сгорела мебель
Источник:kp.ru
В Туле на улице Белкина из горящего дома вывели 13 человек

В Туле на улице Белкина из горящего дома вывели 13 человек

Фото: материалы пресс-служб

Вечером накануне, 6 июля в 21:06, в Туле на улице Белкина произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На место происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Им удалось справиться с открытым огнем за 14 минут, в процессе из горящего дома эвакуировали 10 человек, в том числе 1 ребенка. Также звено газодымозащитной службы спасло 2 человек. Никто из людей не пострадал.

В результате происшествия в коридоре сгорела мебель. Причина пожара устанавливается.

В Туле на улице Белкина из горящего дома вывели 13 человек

В Туле на улице Белкина из горящего дома вывели 13 человек

Фото: материалы пресс-служб