В Тульской области с начала года смертность втрое превысила рождаемость Фото: Алексей ФОКИН

По данным за четыре месяца, с января по апрель, в Тульской области зарегистрировано 9 798 умерших, а родившихся — 3 131 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 6 667 человек, а коэффициент естественной убыли отрицательный: -14,2%.

По сравнению аналогичным периодом прошлого года рождаемость упала на 4,4%, а вот число заключенных браков увеличилось на 8,7 % по сравнению с январем-апрелем 2021 года.