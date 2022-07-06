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Общество6 июля 2022 15:01

В Тульской области с начала года смертность втрое превысила рождаемость

Такие данные предоставил Туластат по итогам первой декады 2022 года
Источник:kp.ru
В Тульской области с начала года смертность втрое превысила рождаемость

В Тульской области с начала года смертность втрое превысила рождаемость

Фото: Алексей ФОКИН

По данным за четыре месяца, с января по апрель, в Тульской области зарегистрировано 9 798 умерших, а родившихся — 3 131 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 6 667 человек, а коэффициент естественной убыли отрицательный: -14,2%.

По сравнению аналогичным периодом прошлого года рождаемость упала на 4,4%, а вот число заключенных браков увеличилось на 8,7 % по сравнению с январем-апрелем 2021 года.