В Туле 7 июля десятки домов останутся без электричества Фото: Арина ВОРОНЦОВА

7 июля десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. 1-я Криволученская, 33-53 (нечётн.), 41-а; ул. 2-я Криволученская, 22-36 (чётн.), 27-45 (нечётн.), 28-а, 28-б, 34-а, 34-б, 34-в, 36-а, 36-б, 42-а, 42-б, 42-в; ул. 3-я Криволученская, 7-31 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. 5-я Криволученская, 10-28 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 14-а, 14-б, 14-в, 16-а, 16-б, 16-в; СНТ "Медик"; пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 17; ул. Пархоменко, 47, 48; ул. Мезенцева, 25-45 (нечётн.), 30-е, 30-а, 20-34 (чётн.); пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 2-а; ул. Н. Руднева, 49-57 (нечётн.), 57-б;

с 09:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 3, 5, 7, 7-е, 1, 1-б, 7-а, 3-б, 1-г; ул. Галкина, 1, 1-е, 2; п. Скуратово: ул. Скуратовская, 89-в; п. Октябрьский, 11-21, 11-а, 19-б; ул. Чекалина, 92, 93-а, 20, 22, 95, 93-б, ГСК № 3 (или № 4); ул. Киреевская, 9-29; СНТ-3УВД; СНТ "Волна"; СНТ "Лотос"; ул. Луначарского, 92-126 (чётн.); ул. Пороховая, 47, 41-а, 3-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 5-а, 7-а, 9-а, 17-а; ул. Заварная, 2-24 (чётн.), 4-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 15, 16-б, 1, 11; пер. Роговский, 24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 18-а, 7-а, 7-б, 7-в, 10-б; ул. Набережная Дрейера, 33 31; ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 18-а, 3; ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 18-а, 10-32 (чётн.); ул. Панфиловцев, 50, 52, 56-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 19-31 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Нестерова, 53-в.