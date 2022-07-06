Стала известна причина падения двух столбов на улице Оружейной в Туле Фото: соцсети

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы назвали причину ЧП, произошедшего сегодня днем,6 июля, на улице Оружейной на пересечении с улицей Тульского Рабочего Полка.

По данным администрации, шедший по маршруту трамвай зацепил пантографом поперечную растяжку контактной сети, в результате чего частично обрушились две противоположных железобетонных опоры контактной сети.

Ликвидацией последствий занимались все аварийные службы МКП «Тулгорэлектротранс». С 14.30 движение на участке было возобновлено, опоры восстановлены.