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Происшествия6 июля 2022 14:16

Стала известна причина падения двух столбов на улице Оружейной в Туле

Ситуацию прокомментировало управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы
Источник:kp.ru
Стала известна причина падения двух столбов на улице Оружейной в Туле

Стала известна причина падения двух столбов на улице Оружейной в Туле

Фото: соцсети

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы назвали причину ЧП, произошедшего сегодня днем,6 июля, на улице Оружейной на пересечении с улицей Тульского Рабочего Полка.

По данным администрации, шедший по маршруту трамвай зацепил пантографом поперечную растяжку контактной сети, в результате чего частично обрушились две противоположных железобетонных опоры контактной сети.

Ликвидацией последствий занимались все аварийные службы МКП «Тулгорэлектротранс». С 14.30 движение на участке было возобновлено, опоры восстановлены.