Вечером 6 июля в Тульской области местами пройдет гроза

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 6 июля местами по Тульской области ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, при грозе местами усиление ветра порывами 12-17 м/с. МЧС России рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения: При грозе: Если вы находитесь в доме: - по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка; - во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн; - отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов. Если вы находитесь на открытой местности: - не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие); - при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности; - во время грозы нельзя купаться в водоемах; - во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде; - если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз; - если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле. Фото: Арина ВОРОНЦОВА

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тульской области в ближайшие часы с сохранением до конца суток 6 июля ожидается местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, при грозе возможно усиление ветра порывами до 17 метров в секунду.

МЧС по Тульской области напоминает, как следует вести себя при грозе:

Если вы находитесь в доме

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.