В Кимовском районе Тульской области опрокинулся Mitsubishi: пострадали два человека Фото: материалы пресс-служб

5 июля в 20:08 на 24-м километре автодороги «Кимовск - Епифань - Куликово поле – Кресты» в Кимовском районе Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, пьяный 50-летний мужчина на автомобиле Mitsubishi Outlander вылетел в правый по ходу движения кювет, где и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель, который был отпущен после оказания медицинской помощи, а также его пассажир, 36-летний мужчина, которого госпитализировали с различными травмами.