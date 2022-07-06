В Тульской области машина рыбака скатилась в реку с крутого берега Фото: соцсети

В Тульской области, недалеко от деревни Ишутино Ефремовского района, 1 июля произошло ЧП: с высокого берега реки, известного среди рыбаков как удобное место для рыбной ловли, в воду скатился автомобиль. Вместе с ним в реку упал и владелец машины, получивший переломы ног.

По имеющейся информации, рыбак оставил машину на берегу на ручном тормозе, но по какой-то причине через некоторое время автомобиль начал скатываться вниз, а когда мужчина попытался его остановить, то не удержался и упал следом.

Сейчас неудачливый рыбак находится в больнице, автомобиль из реки уже достали. полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.