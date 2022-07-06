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Происшествия6 июля 2022 11:49

В Туле на улице Оружейной упали два электрических столба, один из них сорвал пантограф у трамвая

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы
Источник:kp.ru
В Туле на улице Оружейной упали два электрических столба, один из них сорвал пантограф у трамвая

В Туле на улице Оружейной упали два электрических столба, один из них сорвал пантограф у трамвая

Фото: соцсети

В Туле 6 июля произошло ЧП на улице Оружейной в районе пересечения с улицей Тульского Рабочего полка. Там на крышу трамвая упал фонарный столб, сорвав пантограф, а второй столб, стоявший через дорогу, переломился посередине, повиснув на проводах и остатках арматуры.

Движение трамваев на этом участке улицы остановлено. Никто из людей не пострадал, сейчас на месте аварии работают специалисты.

Движение трамваев восстановится, когда освободят пути.