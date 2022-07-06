В Туле с 1 сентября в детские сады пойдут больше 27 тысяч детей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжают записывать детей в детские сады - запись продлится до 15 июля. А с 1 сентября тульские детсады станут посещать около 27 тысяч детей, для них уже сейчас скомплектовано более 1170 дошкольных групп, из них свыше 250 – для детей от 1 года до 3 лет.

по данным городской администрации, в электронной очереди на зачисление с 1 сентября 2022 года более 4000 детей. Около 3300 из них – малыши от года до трех лет. При этом очередь в сады ликвидирована, и сейчас у всех дошкольников Тулы есть возможность получить место в детском саду.

Напомним, по вопросам зачисления ребенка в детский сад можно обращаться по телефонам горячей линии управления образования администрации города Тулы – 52-98-03 (доб. 731, 732).