В зооуголке Центрального парка Тулы родился детеныш пятнистого оленя Фото: материалы пресс-служб

В зооуголке Центрального парка в Туле появилось пополнение: у пары пятнистых оленей Филиппа и Лизы около месяца назад родилась дочка, которую назвали Диной. До шести месяцев Дина будет питаться молоком матери, а после этого полностью перейдёт на растительную пищу.

В зооуголке Центрального парка Тулы родился детеныш пятнистого оленя Фото: материалы пресс-служб

Семья оленей чувствует себя прекрасно, олененок совершенно здоров, подвижен, любит скакать и играть, но не отходит далеко от матери и отца, оставаясь под их защитой. Сейчас Дина с интересом и под бдительным надзором родителей осваивает территорию вольера, в котором живёт её семейство.

Летнюю дневную жару семейство предпочитает проводить в тени деревьев и укрываться в кустах крапивы, которая является для них не только лакомством, но и служит хорошей защитой от излишнего внимания окружающих.

К холодам оленёнок достигнет размеров взрослой особи и будет полностью готов к зимовке.