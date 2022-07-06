Тульские приставы побудили мужчину не только выплатить долг по алиментам, но и вернуться в семью Фото: материалы пресс-служб

44-летний туляк, задолжавший 250 тысяч рублей по алиментам на 10-летнего сына, не только выплатил долг, но и вернулся в семью, сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Мужчина, не платил алименты, официально не работал и не обращался в центр занятости, и в результате из-за долга по алиментам дело попало к судебным приставам. Они привлекли должника к административной ответственности, назначив наказание в виде 60 часов обязательных работ, но на нем это не сработало.

Должника несколько раз вызывали на беседы, где ему разъяснили, что нарушение может повлечь уголовную ответственность. Кроме того, в ходе разговора с мужчиной затронули и морально-нравственную сторону ситуации. И это возымело даже больший эффект, чем ожидалось: туляк полностью погасил задолженность по алиментам, устроился на работу, а также наладил отношения с супругой и вернулся в семью.