Штраф или что-то неприятнее: чем грозит тулякам купание в фонтанах Фото: Алексей ФОКИН

Тулу уже который день окутывает жара, держащаяся в районе отметки +30 градусов, и некоторые туляки спасаются от перегрева, купаясь в фонтанах.

Несмотря на то, что само по себе купание в фонтанах законом не запрещено, делать этого крайне не рекомендуется, напоминают сотрудники Роспотребнадзора. Во-первых, если водные процедуры производятся в нетрезвом виде или сопровождаются порчей имущества, нецензурной бранью, нарушением порядка или оскорбительным поведением – это может быть расценено правоохранителями как мелкое хулиганство, которое влечет за собой штраф в размере от 500 до 1000 рублей либо арест на 15 суток.

Что еще менее приятно, купание может обернуться вредом для здоровья: вода в фонтанах не очищается и не обеззараживается, а потому в жаркую погоду превращается в рассадник для инфекций и микроскопических паразитов. Также велик шанс поскользнуться и получить серьезную травму, ударившись о каменные бортики или форсунки фонтана, а также подсвеченные фонтаны несут повышенный риск получить удар током.