Жители Тульской области жалуются на выбросы от завода «Новомосковскогнеупор» Фото: соцсети

Жители Новомосковска начали массово жаловаться по поводу выбросов от Новомосковского огнеупорного завода, об этом сообщают экологи. Люди, живущие рядом с предприятием, сообщают, что от заводской трубы, ведущей от вращающихся печей и цеха обжига пропантов, в большом количестве летит пыль, как на жилые дома, так и на территорию детского сада. У тех, кто живет рядом, начали появляться першение в горле и кашель.

по данным экологов, директор завода, несколько лет назад руководивший реконструкцией и модернизацией производства, свою должность покинул более года назад, а где-то через полгода после его ухода количество выбросов от предприятия увеличилось.

«Мы получили информацию, что фильтрующие элементы в рукавных фильтрах своевременно не меняются. Очень неприятно осознавать, что сделав несколько лет назад большой шаг в экологизацию производства и потратив на модернизацию оборудования, первую за несколько десятилетий, более 100 млн рублей, сегодня предприятие может вернуться к тому периоду, когда пыль с опасными для здоровья примесями покрывала всю округу в радиусе 5 км, а снег на территории посёлка Шамотный имел темно-оранжевый цвет», - отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области.

Экологи направили обращения с просьбой провести проверку деятельности ОАО «Новомосковскогнеупор» в Тульскую природоохранную прокуратуру и Приокское управление Росприроднадзора.