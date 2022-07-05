23-летний житель Тульской области подговорил 13-летнего подростка угнать автомобиль Фото: Алексей ФОКИН

23-летний житель Ясногорского района Тульской области обвиняется в том, что в компании подельников угнал автомобиль, а также обманом вовлек в совершение тяжкого преступления несовершеннолетнего.

Следствие установило, что ночью 12 мая 2022 года пьяный обвиняемый предложил своему 13-летнему знакомому угнать автомобиль ВАЗ, стоявший на улице Машиностроителей в Ясногорске, при этом убедил подростка, что ему за это ничего не будет. Обвиняемый сказал подростку разбить боковое стекло автомобиля, что последний и сделал. Злоумышленники проникли в салон машины и стали откатывать ее, чтобы завести двигатель. Однако происходящее увидел знакомый хозяина машины и позвонил в полицию.

Сейчас следствие собрало все необходимые доказательства причастности обвиняемого к преступлениям. В ходе следствия он признал свою вину.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Ясногорского района для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.