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Происшествия5 июля 2022 14:39

В Тульской области 22-летняя безработная украла у знакомого с карточки 80 тысяч рублей

Мужчина обнаружил пропажу после совместного алкогольного застолья
Источник:kp.ru
В Тульской области 22-летняя безработная украла у знакомого с карточки 80 тысяч рублей

В Тульской области 22-летняя безработная украла у знакомого с карточки 80 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В поселке Чернь Тульской области в полицию с заявлением о краже денег обратился 36-летний местный житель. По предварительным данным, он выпивал со своей знакомой, а после этого обнаружил, что у него пропали с банковской карты 80 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы, которой оказалась безработная 22-летняя местная жительница. Злоумышленница призналась в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.