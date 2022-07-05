В Тульской области 22-летняя безработная украла у знакомого с карточки 80 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В поселке Чернь Тульской области в полицию с заявлением о краже денег обратился 36-летний местный житель. По предварительным данным, он выпивал со своей знакомой, а после этого обнаружил, что у него пропали с банковской карты 80 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы, которой оказалась безработная 22-летняя местная жительница. Злоумышленница призналась в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.