Часть Тулы останется без электричества 6 июля из-за плановых работ Фото: Арина ВОРОНЦОВА

6 июля часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электросетей проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 14:00 - ул. Л. Толстого, 111, 115; ул. С. Перовской, 26; ул. Халтурина, 17, 17-а;

с 09:00 до 16:00 - ул. 5-я Криволученская, 13; пр-т Ленина, 90; ул. Смидович, 3;

с 09:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 7, 7-а, 7-б, 7-е, 7-г, 7-д, 1-а, 1-б, 5, 3, 3-б, 1, 1-г; ул. Галкина, 2, 2-а; Демидовская; п. Скуратово: ул. Скуратовская, 89-в; п. Октябрьский, 11-21, 11-а, 19-б; ул. Чекалина, 92, 93-а, 20, 22, 95, 93-б, ГСК № 3 (или № 4); ул. Киреевская, 9-29; СНТ-3УВД; СНТ "Волна"; СНТ "Лотос"; ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а;

с 10:00 до 15:00 - Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4, 6, 8, ; ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38.