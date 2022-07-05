В Тульской области следователи проверят обстоятельства, при которых утонул подросток Фото: материалы пресс-служб

27 июня в водоеме деревни Кобылинка Богородицкого района нашли тело 16-летнего местного жителя, следователи СУ СКР по Тульской области организовали процессуальную проверку.

Уже известно, что подросток со своими друзьями приехал на карьер в деревне Кобылинка Богородицкого района, не предназначенный для купания. Во время купания юноша не смог самостоятельно выбраться на берег. Купавшиеся вместе с ним друзья, а также бывшие на берегу местные жители также не смогли ему помочь, и вызвали спасателей, которые вытащили юношу из воды уже без признаков жизни.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.