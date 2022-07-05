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Общество5 июля 2022 12:48

В шоу «Кондитер.Дети» примет участие 14-летняя школьница из Тулы

Арина Семина с 8 лет готовит десерты и торты, а теперь поборется за главный приз
Источник:kp.ru
В шоу «Кондитер.Дети» примет участие 14-летняя школьница из Тулы

В шоу «Кондитер.Дети» примет участие 14-летняя школьница из Тулы

Фото: соцсети

14-летняя Арина Семина из Тулы поборется за право пройти в финал шоу «Кондитер.Дети» на телеканале «Пятница!».

Девушка рассказала, что она любит печь десерты для своих младших братьев и сестры и делает сладости с 8 лет. При этом готовить обычную еду ей не очень интересно.

Вместе с другими конкурсантами тулячка поборется за возможность попасть в финал «Кондитер. Дети», где участники приготовят торты для звездного гостя. Лучший пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны.

Увидеть передачу с участием Арины можно будет уже сегодня, 5 июля, в 19:00.