Бригада тульских врачей с передвижными медкомплексами выехала в Мариуполь Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 5 июля, из Тулы в Мариуполь выехали передвижные медицинские комплексы и 12 медработников, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь местному населению. В состав выездной бригады вошли врачи-добровольцы из тульских и районных медучреждений.

В составе выездной бригады - врачи-терапевты, педиатр, врач УЗИ, врачи-стоматологи. Они будут осматривать пациентов и проводить диагностические исследования в передвижных медицинских комплексах, которые оснащены флюорографом, маммографом, лабораторией, УЗИ-оборудованием, ЭКГ-аппаратом, стоматологическим оборудованием. Также тульские медики доставят в Мариуполь более 80 наименований лекарственных изделий и медицинских препаратов.

Медики пробудут в Мариуполе две недели, затем состоится ротация смены.

в Мариуполе на сегодня действует одна больница, где оказывают стационарную помощь, работают 10 бригад скорой помощи. Амбулаторную помощь в полном объеме оказать не выходит, также есть проблемы с обеспечением лекарствами, нет стоматологов. Поэтому и было решено направить в помощь жителям Мариуполя медицинскую бригаду с теми специалистами, в чьей помощи больше всего нуждаются люди.

Тем временем, продолжаются поставки гуманитарной помощи жителям Донбасса. В составе колонны 40 тонн гуманитарного груза с медикаментами, предметами личной гигиены, продуктами и одеждой. Ранее в Мариуполь направили колонну дорожной и строительной техники для расчистки территорий.