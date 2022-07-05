В Тульской области 63-летний мужчина и 62-летняя женщина опрокинулись на мопеде Фото: материалы пресс-служб

4 июля в 11:25 на 142-м километре автодороги «Кашира – Серебряные пруды – Кимовск – Узловая» в Узловском районе Тульской области произошло ДТП с участием мопедиста.

По предварительной информации, 63-летний мужчина на мопеде «Альфа» не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали сам мопедист и его пассажирка, 62-летняя женщина. Оба после оказания медицинской помощи были отпущены. Участники происшествия были в шлемах, но без защитной экипировки.