Дождь, гроза, град и шквалистый ветер: в Тульской области объявлено метеопредупреждение Фото: Алексей ФОКИН

В Туле и области в течение ближайшего часа-двух с сохранением до конца суток 5 июля местами в регионе ожидается кратковременный дождь, гроза и даже град, а также шквалистое усиление ветра порывами до 17 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям правила личной безопасности при порывистом ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).