В июне в Тульской области появились на свет Иветта, Афина и Радомир Фото: Алексей ФОКИН

В июне 2022 года в Тульской области зарегистрировали появление на свет 868 новорожденных, из них 421 девочка и 447 мальчиков.

Самыми популярными именами месяца у девочек стали Алиса, Анастасия, Анна, Варвара, Виктория, Ева и Мария; а у мальчиков - Александр, Артём, Даниил, Дмитрий, Егор, Иван, Кирилл, Максим, Матвей, Михаил и Никита.

Среди редких имен, присвоенных туляками детям, в этом месяце встретились Афина, Ванесса и Иветта у девочек, Ричард и Радомир у мальчиков.