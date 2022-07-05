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Общество5 июля 2022 10:30

В июне в Тульской области появились на свет Иветта, Афина и Радомир

Всего за июнь в регионе родились 868 младенцев
Источник:kp.ru
В июне в Тульской области появились на свет Иветта, Афина и Радомир

В июне в Тульской области появились на свет Иветта, Афина и Радомир

Фото: Алексей ФОКИН

В июне 2022 года в Тульской области зарегистрировали появление на свет 868 новорожденных, из них 421 девочка и 447 мальчиков.

Самыми популярными именами месяца у девочек стали Алиса, Анастасия, Анна, Варвара, Виктория, Ева и Мария; а у мальчиков - Александр, Артём, Даниил, Дмитрий, Егор, Иван, Кирилл, Максим, Матвей, Михаил и Никита.

Среди редких имен, присвоенных туляками детям, в этом месяце встретились Афина, Ванесса и Иветта у девочек, Ричард и Радомир у мальчиков.