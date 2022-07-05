Тело студента из Замбии, утонувшего в Туле, отправят на родину самолетом Фото: соцсети

Умершего студента-медика из Замбии Катету Нконде, который утонул 2 июля в Обидимо в Туле, перевезут на родину. Однако из-за сложности с логистикой и валютными санкциями эта процедура обойдется недешево - авиакомпании объявили сумму в 500 000 рублей.

Родственникам умершего необходима помощь в перевозке гроба, сообщила зампредседателя комиссии по здравоохранению Молодежного парламента при Государственной Думе ФС Российской Федерации Анна Бабкина.

Был объявлен сбор средств, на который остается мало времени — около суток. Если будет собрано больше необходимого, дополнительные средства отправят семье Катеты.