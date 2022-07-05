В Тульской области Peugeot сбил электростолб, а провода упали на проезжавший Hyundai Фото: материалы пресс-служб

1 июля в 23:55 на улице Титова в Киреевске Тульской области произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 34-летний мужчина, пьяным севший за руль автомобиля Peugeot 308, врезался в опору линии электропередачи, расположенную слева по ходу движения. После этого провода ЛЭП упали на движущийся автомобиль Hyundai Accent.

В результате ДТП с различными травмами были госпитализированы водитель Peugeot и его пассажиры, 25-летний молодой человек и 34-летняя женщина.