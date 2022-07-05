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Происшествия5 июля 2022 9:06

В Тульской области Peugeot сбил электростолб, а провода упали на проезжавший Hyundai

В результате происшествия пострадали три человека
Источник:kp.ru
В Тульской области Peugeot сбил электростолб, а провода упали на проезжавший Hyundai

В Тульской области Peugeot сбил электростолб, а провода упали на проезжавший Hyundai

Фото: материалы пресс-служб

1 июля в 23:55 на улице Титова в Киреевске Тульской области произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 34-летний мужчина, пьяным севший за руль автомобиля Peugeot 308, врезался в опору линии электропередачи, расположенную слева по ходу движения. После этого провода ЛЭП упали на движущийся автомобиль Hyundai Accent.

В результате ДТП с различными травмами были госпитализированы водитель Peugeot и его пассажиры, 25-летний молодой человек и 34-летняя женщина.