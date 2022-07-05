Губернатор Тульской области поздравил выпускников региона с окончанием школы Фото: материалы пресс-служб

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с окончанием школы выпускников региона. В поздравлении, в частности, говорится:

"Дорогие выпускники!

От первого звонка до аттестата зрелости вы прошли долгий интересный путь. Постоянно узнавали что-то новое, радовали своими достижениями родителей и учителей.

Мы гордимся вами. По итогам единого государственного экзамена у нас в регионе 57 стобалльников, причем трое получили наивысший балл дважды.

Ребята, перед вами открыты все двери. Учитесь, набирайтесь новых знаний и всегда помните, что за вами будущее тульской земли. Здесь вы сможете реализовать себя, свои идеи и замыслы. Сделать лучше жизнь на своей малой родине.

Желаю вам радости, добра, веры в свои силы, успехов и удачи!"