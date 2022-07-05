Туляк укусил и ударил инспекторов полиции, не желая проходить проверку на опьянение Фото: Алексей ФОКИН

43-летний житель Тулы обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, а также - в том, что имея судимость за нетрезвое вождение, снова сел за руль пьяным.

Установлено, что утром 1 мая 2022 года обвиняемый, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за пьяную езду, снова сел за руль автомобиля после употребления спиртного. На автодороге в районе села Ильинское его остановили сотрудники ДПС. Не желая проходить медицинское освидетельствование, обвиняемый сначала попытался скрыться от полицейских на автомобиле, а когда заехал в тупик, вышел из машины и решил спрятаться в лесу. Когда сотрудники ГИБДД его остановили, злоумышленник укусил одного из полицейских за руку, а также применил физическую силу в отношении второго инспектора.

В настоящее время следствием собраны все необходимые доказательства, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Ленинского района Тульской области для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в содеянном.