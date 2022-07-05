Туляка-вуайериста направят на принудительное психиатрическое лечение Фото: соцсети

40-летний туляк, которого поймали на подглядывании за переодевающимися женщинами в кабинках на пляже, будет направлен на принудительное лечение в психиатрической лечебнице в поселке Петелино, сообщает "Тульская пресса".

Это было решено после того, как мужчину обследовали после задержания его на основании его действий.Известно, что у мужчины уже были справки от психиатра.

Напомним, ранее стало известно от очевидцев, что в Центральном парке заметили мужчину, который подглядывал через щели в кабинках за переодевающимися на пляже женщинами и детьми. Замеченный мужчина уже не раз привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка и разжигание ненависти в соцсетях в отношении женщин.

После появления публикаций попавший в кадр туляк публично извинился перед женщинами, разместив свое "открытое письмо" в соцсетях и в комментариях к части публикаций в СМИ. В обращении мужчина признается в содеянном, но заявляет, что не хотел ничего плохого. Правда, судя по тону, мужчина не столько раскаивается, сколько пытается оправдать свой поступок, упирая на то, что подобное поведение "в мужской природе", и якобы все они делали что-то подобное, а порой и куда менее безобидное.