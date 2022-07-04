В Туле коляска с ребенком едва не попала под колеса проезжающего автомобиля Фото: соцсети

Вечером 3 июля, в 20:00, в Туле на улице Металлургов едва не произошла трагедия: на дорогу, под колеса автомобиля, выкатилась коляска с грудным ребенком.

Судя по записи с видеорегистратора, мать с двумя детьми готовилась перейти дорогу в районе остановки «улица Волкова», отвлеклась на старшую дочь (которая тоже за минуту до этого выскочила на проезжую часть с самокатом) и отпустила коляску с младшим ребенком. коляска покатилась под колеса.

Малышу повезло, что автомобиль ехал с небольшой скоростью и водитель успел затормозить. Видеозапись ЧП появились в социальных сетях.