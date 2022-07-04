РСХБ помогает обеспечить высокий урожай зерна в Тульской области

Так, в 2020 году, впервые с 2000 года был собран рекордный урожай 2.5 млн тонн. На данный момент, несмотря на непростую эпидемиологическую и внешнеэкономическую ситуацию, аграрии региона стремятся «держать планку» и сохранять объемы производства.

Позитивные сдвиги в зерноводстве обеспечили, прежде всего, энтузиазм и самоотверженный труд сельхозпроизводителей Тульской области. Но огромную роль играют так же меры поддержки со стороны государства и специальные условия кредитования АПК.

Так, объем финансирования АПК в Тульской области в 2021 году составил более 1.9 млрд руб. А в 2022 году, кроме традиционных направлений поддержки, предусмотрена еще и новая мера, призванная компенсировать потери сельхозпроизводителей от введения пошлин на экспорт зерна.

Говоря о финансировании зерновой отрасли, стоит отметить работу Россельхозбанка: именно он, как ключевой институт поддержки АПК, уделяет финансированию производства зерновых культур приоритетное внимание. В Тульском филиале растет как количество клиентов, так и объем финансирования данного направления. Все кредиты выданы под льготную процентную ставку в рамках Постановления Правительства № 1528. Сезонно-полевые работы в регионе прокредитованы на 1,8 млрд рублей. 38,6 % всех площадей, находящихся под зерновыми в регионе, засеяны при финансировании РСХБ. Уделяется особое внимание поддержке фермеров региона. Так, благодаря индивидуальной работе и новым программам финансирования, количество клиентов в сегменте микробизнеса увеличилось почти в 2,5 раза.

«Производство зерновых в значительной мере обеспечивает продовольственную безопасность страны, и сегодня особенно важно оказать всестороннюю поддержку нашим сельхозпроизводителям. В Тульском филиале каждому клиенту мы стремимся обеспечить комфортный клиентский сервис и оптимальные условия финансирования. Мы видим результаты своего труда – на протяжении 4х лет объем выданных кредитов стабильно растет», - отметил директор филиала Сергей Ганжа.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.