Часть Тулы останется без электричества 5 июля из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

5 июля часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. 5-я Криволученская, 9; Тополиный пр-зд; Соловьиный пр-зд; ул. Лесная опушка; ул. Маргелова, 66, 70, 82, 62; Калужское ш., 2-а, 2-б;

с 09:00 до 17:00 - п. 2-й Западный: Стадионный пр-зд, 1; ул. Новосёлов, 1; п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 33-а; ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91; ул. Гагарина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 9-а; ул. Овражная, 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.); 1-й пр-зд, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.); 2-й пр-зд, 3-29 (нечётн.), 4, 6, 16-30 (чётн.); 3-й пр-зд, 3, 5, 27, 29, 4-12, 24-34 (чётн.); 4-й пр-зд, 32-42 (чётн.); п. Горняк: 1-й пр-зд, 2-24 (чётн.), 1-27 (нечётн.); 2-й пр-зд, 7, 9, 15, 20, 16, 18, 1, 1-а, 2-10 (чётн.); 3-й пр-зд, 2, 3, 4, 9, 10; 4-й пр-зд, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.); 5-й пр-зд, 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.); ул. 2-я Садовая, 27-а, 33, 7-29 (нечётн.); ул. Садовая, 30, 34; ул. Киреевская, 7СНТ "УВД-1"; СНТ "УВД-2"; СНТ "РТИ"; СНТ "Геологоразведка"; ул. Галкина, 31, 31-а, 33; ул. Дегтярёва, 87; ул. Октябрьская, 87; ул. Максимовского, 4; п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16; Московское ш., 30-60 (чётн.), 60-а;

с 09:00 до 18:00 - ул. Курковая, 20, 24, 26, 28.