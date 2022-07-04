В Тульской области пьяный мужчина опрокинулся на мотовездеходе: пострадал 4-летний мальчик Фото: материалы пресс-служб

1 июля в 21:20 на улице Фрунзе в поселке Дубна Дубенского района Тульской области в ДТП с участием мотовездехода пострадал ребенок.

По предварительной информации, пьяный 57-летний мужчина, не имеющий водительских прав, поехал вместе с 4-летним ребенком на мотовездеходе Sagitta Orso FNV 150-3A. И на указанном участке дороги он, вылетев на обочину, опрокинулся.

В результате ДТП пострадал ребенок, который был госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия пассажир находился спереди водителя без использования специального детского удерживающего устройства. Оба участника ДТП находились без защитной экипировки.