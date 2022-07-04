Туляков приглашают на семейный пикник в Платоновском парке Фото: соцсети

9 июля с 10.00 до 20.00 в Платоновском парке пройдет праздник «Родные. Любимые», в рамках которого взрослые и дети смогут провести свой выходной день познавательно и увлекательно. Гостей мероприятия будут ждать:

- образовательные интенсивы с передовыми специалистами в вопросах построения счастливой семьи,

- панельные дискуссии с квалифицированными детскими докторами,

- анимационная программа, аквагримм и шоу мыльных пузырей,

- творческие мастер-классы для детей: роспись значков, плетение бисера и многое другое,

- работа фуд-кортов, фото и лаундж-зоны, эстафеты и розыгрыши сувенирной продукции проекта,

- спортивные игры,

- концертная программа, которую завершит хедлайнер проекта – группа «Корни»,

- работа городского маркета товаров ручной работы от мастеров из разных городов России «Весна Гараж»,

- выставка «Купцы Платоновы в документах Государственного архива Тульской области», которая расскажет историю купеческой семьи Платоновых и историю Платоновского парка.

Желающим присоединиться нужно зарегистрироваться по ссылке. А еще – это возможность поучаствовать в беспроигрышной лотерее и получить ценный приз.