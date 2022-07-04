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Происшествия4 июля 2022 12:56

В Тульской области в ДТП погиб 79-летний водитель ВАЗа

77-летний водитель столкнувшегося с ним Renault получил легкие травмы
Источник:kp.ru
В Тульской области в ДТП погиб 79-летний водитель ВАЗа

В Тульской области в ДТП погиб 79-летний водитель ВАЗа

Фото: материалы пресс-служб

1 июля в 10:50 на полевой дороге села Непрядва Воловского района Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 77-летний мужчина на автомобиле Renault Duster столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2121 под управлением 79-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault получил травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен, а водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия.