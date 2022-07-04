В Тульской области в ДТП погиб 79-летний водитель ВАЗа Фото: материалы пресс-служб

1 июля в 10:50 на полевой дороге села Непрядва Воловского района Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 77-летний мужчина на автомобиле Renault Duster столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2121 под управлением 79-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля Renault получил травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен, а водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия.