В Тульской области в ДТП погиб 79-летний водитель ВАЗа
Фото: материалы пресс-служб
1 июля в 10:50 на полевой дороге села Непрядва Воловского района Тульской области произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, 77-летний мужчина на автомобиле Renault Duster столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2121 под управлением 79-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель автомобиля Renault получил травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен, а водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия.