Метеопредупреждение: 5 июля в Тульской области ожидается гроза Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей Тульской области о том, что на территории региона 5 июля днем местами ожидается гроза.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона правила личной безопасности при грозе:

Если вы находитесь в доме:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.