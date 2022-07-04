«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа объединяют онлайн-кинотеатры

«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа заключили соглашение о намерениях по объединению видеосервисов Wink и more.tv в рамках совместного предприятия, в котором «Ростелеком» получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала. Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink. Создание единой бизнес-структуры нацелено на укрепление позиций обеих сторон на российском рынке производства и дистрибуции контента.

В настоящий момент планируется проведение оценок объединяемых бизнесов и других необходимых корпоративных процедур, по итогам которых стороны финализируют параметры сделки и подпишут юридически обязывающие документы.

Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих сторон. Он определит принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия. Планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента. Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 года.

«Успешным может быть только союз сильных. “Ростелеком” является лидером российского рынка интерактивного телевидения, а наш видеосервис Wink входит в тройку крупнейших онлайн-кинотеатров по количеству платящих подписчиков. У нас традиционно самое мощное среди конкурентов предложение телевизионного контента. НМГ в свою очередь добилась впечатляющих успехов в производстве сериалов и кино, которые с удовольствием смотрят миллионы российских зрителей. Наше совместное предприятие объединит сильные стороны участников, предложив рынку эффективный конвейер производства и распространения отличного контента, как в IPTV, так и в ОТТ-среде. В результате объединения мы укрепим совместные рыночные позиции, увеличим производство оригинального контента», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«У НМГ и “Ростелекома” уже есть успешный опыт совместных проектов в медиабизнесе. Мы рады, что нашли возможность расширить наше партнерство в отношении других направлений бизнеса. Синергия производственных мощностей и экспертизы в создании медиаконтента НМГ и разных каналов цифровой дистрибуции позволят значимо усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на высококонкурентном российском рынке. Огромный опыт в создании успешного медиаконтента позволит НМГ сформировать эффективную контентную стратегию объединенной платформы», — подчеркнула генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

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Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (более 60 000 позиций). Wink — базовый онлайн-кинотеатр для продуктовых линеек «Ростелекома» и Тele2, подписки на видеосервис интегрированы в большинство тарифных планов операторов. Wink также входит в подписки VK Combo и «Огонь» от «Газпромбанка». Видеосервис Wink включен в реестр российского программного обеспечения, который ведет Минцифры России.

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more.tv — онлайн-сервис Национальной Медиа Группы, объединивший в одном месте собственные проекты в линейке more originals, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

В линейку more originals входят такие известные сериалы как «Трудные подростки» (2019), «Чики» (2020), «Псих» (2020), «Happy End» (2021), «Ваша честь» (2021), «Домашнее поле» (2022). Также в more originals вышли сериалы, произведенные совместно с Wink: «Девяностые» (2020), «The Телки» (2022) и «Нулевые» (2022).

До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях.

Дальнейшее использование бренда more.tv будет определено по итогам работы интеграционного комитета.