В Тульской области за неделю 360 человек обратились в больницы с укусами клещей

За прошедшую неделю, с 27 июня по 3 июля, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 360 человек, 92 из них дети, что заметно выше показателей за аналогичный период 2021 года: 251 случай, 59 из них - среди детей.

Всего, начиная с 1 марта 2022 года зарегистрирован 2 161 случай присасывания клещей к людям, в том числе 698 - у детей, что на 11% выше среднемноголетнего уровня.

клещи присасываются к людям во всех районах Тульской области, также зарегистрировано 28 завозных случаев, при посещении Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Орла, Тверской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Архангельской и Тверской областей, Республик Мордовия и Карелия.

За время мониторинга исследовали 1600 клещей, в том числе 1270 снятых с людей и 330 из природных биотопов, общая инфицированность бореллиями и анаплазмой превышает среднемноголетний уровень и соответственно составляет 17% и 7,1%, инфицированность эрлихиями составляет 0,2%.