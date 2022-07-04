Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 июля 2022 8:44

39 человек с коронавирусом выявили в Тульской области за сутки на 4 июля

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента
Источник:kp.ru
39 человек с коронавирусом выявили в Тульской области за сутки на 4 июля

39 человек с коронавирусом выявили в Тульской области за сутки на 4 июля

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 4 июля, 11:30, за минувшие сутки в Тульской области выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 215 пациентов. За эти сутки в регионе не было госпитализаций.

32 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 152 292 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 230 человек.