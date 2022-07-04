39 человек с коронавирусом выявили в Тульской области за сутки на 4 июля Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 4 июля, 11:30, за минувшие сутки в Тульской области выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 215 пациентов. За эти сутки в регионе не было госпитализаций.

32 человека выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 152 292 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 230 человек.