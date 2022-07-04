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Общество4 июля 2022 8:01

Туляки пожаловались на обмеление и загрязнение пруда в Рогожинском парке

По их мнению, в пруду нарушена экосистема
Источник:kp.ru
Туляки пожаловались на обмеление и загрязнение пруда в Рогожинском парке

Туляки пожаловались на обмеление и загрязнение пруда в Рогожинском парке

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Туляки опубликовали в соцсетях фотографии пруда в Рогожинском парке, состояние которого беспокоит местных жителей.

По словам туляков, у пруда были лучшие времена, когда его очистили, но углублять его или проверять бетонное сооружение не стали.

«Нарушили экосистему. Эх, пруд, наверное, прости и прощай», — комментируют туляки.

Чтобы улучшить положение, жители предлагают пустить в пруд раков в надежде, что вода очистится.