Туляки пожаловались на обмеление и загрязнение пруда в Рогожинском парке Фото: Игорь КОПЫТОВ

Туляки опубликовали в соцсетях фотографии пруда в Рогожинском парке, состояние которого беспокоит местных жителей.

По словам туляков, у пруда были лучшие времена, когда его очистили, но углублять его или проверять бетонное сооружение не стали.

«Нарушили экосистему. Эх, пруд, наверное, прости и прощай», — комментируют туляки.

Чтобы улучшить положение, жители предлагают пустить в пруд раков в надежде, что вода очистится.