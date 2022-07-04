Туляки пожаловались на обмеление и загрязнение пруда в Рогожинском парке
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Туляки опубликовали в соцсетях фотографии пруда в Рогожинском парке, состояние которого беспокоит местных жителей.
По словам туляков, у пруда были лучшие времена, когда его очистили, но углублять его или проверять бетонное сооружение не стали.
«Нарушили экосистему. Эх, пруд, наверное, прости и прощай», — комментируют туляки.
Чтобы улучшить положение, жители предлагают пустить в пруд раков в надежде, что вода очистится.