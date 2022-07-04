В Богородицке Тульской области открылась выставка Никаса Сафронова «Бесконечная история…» Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком дворце-музее и парке состоялось одно из ярких культурных событий Богородицка и Тульской области – торжественное открытие персональной выставки Народного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова.

Выставка «Бесконечная история…» представляет работы художника из его собственного направления Dream Vision, технически опирающееся на классическую живопись и активно использующее воображение и интуицию, подсознание и неосознанные ощущения.

Презентацию посетила Прекрасная Дама, которая посвятила зрителей с помощью поэтических строк в тончайшие ассоциации творчества мастера. Музыкальную канву вернисажа составил творческий дуэт Ирины Наргелайте (сопрано) и Виолетты Никитиной (фортепиано). Звучали романсы Рахманинова и арии из итальянских опер.