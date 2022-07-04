В Тульской области прошла церемония перезахоронения 60 бойцов Красной армии Фото: материалы пресс-служб

В Арсеньевском районе на Кургане Бессмертия Тульской области прошла церемония перезахоронения останков 60 бойцов Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила администрация района.

В рамках торжественной церемонии по погибшим воинам провели панихиду и почтили их память минутой молчания. В церемонии приняли участие юнармейцы Арсеньевского района и члены поисковых отрядов, которые занимались поиском бойцов.