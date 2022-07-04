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Общество4 июля 2022 7:22

В Тульской области прошла церемония перезахоронения 60 бойцов Красной армии

Церемония прошла на Кургане Бессмертия в Арсеньевском районе
Источник:kp.ru
В Тульской области прошла церемония перезахоронения 60 бойцов Красной армии

В Тульской области прошла церемония перезахоронения 60 бойцов Красной армии

Фото: материалы пресс-служб

В Арсеньевском районе на Кургане Бессмертия Тульской области прошла церемония перезахоронения останков 60 бойцов Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила администрация района.

В рамках торжественной церемонии по погибшим воинам провели панихиду и почтили их память минутой молчания. В церемонии приняли участие юнармейцы Арсеньевского района и члены поисковых отрядов, которые занимались поиском бойцов.