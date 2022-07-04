Утонувший в обидимском пруду в Туле молодой человек оказался студентом-медиком из Замбии Фото: соцсети

Как стало известно, 25-летний молодой человек, утонувший в пруду в поселке Обидимо в Туле, оказался студентом ТулГУ, заканчивавшим специальность «Лечебное дело», родом из Замбии. В середине июля выпускник должен был улететь домой. Об этом в соцсетях на своей странице сообщила региональный экс-координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», действующий врач Анна Бабкина.

Тулячка отметила, что погибший Нконде Катета не только учился в Туле, но и занимался волонтерской работой, особенно в пандемийные времена. По ее словам, Катета был невероятным человеком и другом, который заряжал всегда своей энергией, он безумно любил Россию и был настоящим патриотом нашей страны.

По словам друзей Нконде, молодому человеку стало плохо из-за перепада температур.