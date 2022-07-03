В Туле десятки домов останутся без света 4 июля из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

4 июля десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 — п. 2-й Западный: Стадионный пр-зд, 1; ул. Новосёлов, 1; п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 33-а; ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91; ул. Гагарина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 9-а; ул. Овражная, 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.); 1-й пр-зд, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.); 2-й пр-зд, 3-29 (нечётн.), 4, 6, 16-30 (чётн.); 3-й пр-зд, 3, 5, 27, 29, 4-12, 24-34 (чётн.); 4-й пр-зд, 32-42 (чётн.); п. Горняк: 1-й пр-зд, 2-24 (чётн.), 1-27 (нечётн.); 2-й пр-зд, 7, 9, 15, 20, 16, 18, 1, 1-а, 2-10 (чётн.); 3-й пр-зд, 2, 3, 4, 9, 10; 4-й пр-зд, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.); 5-й пр-зд, 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.); ул. 2-я Садовая, 27-а, 33, 7-29 (нечётн.); ул. Садовая, 30, 34; ул. Киреевская, 7СНТ «УВД-1»; СНТ «УВД-2»; СНТ «РТИ»; СНТ «Геологоразведка»; ул. Октябрьская, 87, 89; ул. Максимовского, 4; ул. Галкина, 31, 33; 13-й пр-зд, 26-30 (чётн.), 28-а; 17-й пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б, 17-а; ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.); ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.); ул. Малаховская, 1; Мясново: ул. Кабакова, 41, 40-44 (чётн.); 6-й пр-зд, 21-39 (нечётн.), 26-44 (чётн.), 21-а, 39-а, 42-а, 28-б, 26-б, 23-б; 7-й пр-зд, 17-37 (нечётн.), 20-54 (чётн.), 23-а, 35-а;

с 09:00 до 18:00 — ул. Прокудина, 8, 10;

с 09:30 до 11:00 — Мясново: ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 31-43 (нечётн.); 4-й Клинской пр-зд, 1-14, 8-а, 12-а; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9;

с 09:30 до 15:00 — ул. Рязанская, 4, 6;

с 11:30 до 15:00 — Мясново: 2-й Лихвинский пос., 12, 9-26, 18-а; 9-й Лихвинский пр-зд, 4-16 (чётн.), 9-15 (нечётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 2, 4, 6; 2-й Лихвинский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Лихвинский пр-зд, 18; пр-зд Косой, 3-11.