Туляка поймали на подглядывании за женщинами в кабинках: он принес публичные извинения Фото: соцсети

В Туле в Центральном парке люди заметили мужчину, который подглядывал за переодевающимися на пляже женщинами и детьми. Очевидцы происшествия рассказали об этом в социальных сетях.

Как стало известно позднее, этот человек уже не раз попадался на нарушении общественного порядка, а также привлекался к ответственности за разжигание ненависти в отношении женщин.

После появления публикаций пойманный на горячем мужчина публично извинился перед женщинами, разместив свое "открытое письмо" в соцсетях и в комментариях к части публикаций в СМИ. В обращении мужчина признается в содеянном, но заявляет, что не хотел ничего плохого:

"По мнению психологов, все мужчины любят посмотреть на красивых голых женщин, если только они не геи! И так КАЖДЫЙ мужчина когда-нибудь подглядывал — а те, что говорят, что это им неинтересно, просто врут!" - написал он.

Стоит отметить, что судя по тону письма, мужчина не столько раскаивается, сколько пытается оправдать свой поступок тем, что подобное поведение,по его мнению, "в мужской природе", и якобы все они делали что-то подобное, а порой и куда менее безобидное. Кроме того, туляк отмечает, что некоторым женщинам даже понравилось такое внимание.

В заключение мужчина высказался о своем желании создать в городе нудистский пляж.