В Туле на улице Кутузова ночью столкнулись водовоз и мотоцикл: две человека пострадали Фото: соцсети

В ночь со 2 на 3 июля, около 1:00, в Туле на улице Кутузова произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 58-летний водитель водовоза MAN при повороте на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу под управлением 27-летнего парня, который ехал по встречной полосе. В результате мотоцикл на довольно высокой скорости врезался в грузовик.

В результате ДТП пострадали сам мотоциклист, которого после оказания медицинской помощи отпустили, и его 19-летний пассажир, который был госпитализирован.

По данным Госавтоинспекции, мотоцикл не был зарегистрирован.